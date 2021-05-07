Эстония вновь заявила о нарушении границы российским Ил-96
Утверждается, что в очередной раз самолёт почти минуту летал над островом Вайндло.
Фото © ТАСС / Карпов Ладислав
В пятницу, 7 мая, российский самолёт Ил-96 якобы вновь нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндло. Об этом заявил Главный штаб Сил обороны страны.
Утверждается, что самолёт почти минуту летал над островом без плана полёта, но с включённым транспондером. На связь с эстонской стороной Ил-96 не выходил, заявили в Таллине.
МИД Эстонии вновь вызвал посла России и передал ему соответствующую ноту.
Аналогичный случай произошёл 5 мая. С тем же заявлением эстонских властей.
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