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Не посоветовались с Западом: стало известно о возмутившем Блинкена решении Зеленского

В целом госсекретарь и американская делегация остались недовольны Зеленским, отмечают украинские СМИ.

7 мая 2021, 15:23
<p>Фото © ТАСС / EPA / CHARLES PLATIAU / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / CHARLES PLATIAU / POOL

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд осудили президента Украины Владимира Зеленского за решение уволить Андрея Коболева с поста главы правления "Нафтогаза Украины". Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на диписточники.

"Для американцев непринципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета", — отметил собеседник издания и добавил, что в целом госсекретарь и американская делегация остались недовольны Зеленским.

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Сам Блинкен подтвердил, что Вашингтон критиковал Киев за решение уволить Коболева.

"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперёд в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", — сказал глава американской дипломатии в эфире канала ICTV.

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Ранее Блинкен назвал две самые главные внутренние угрозы Украины — это, по его мнению, коррупция и олигархи. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко оценил высокую степень осведомлённости Вашингтона о ситуации внутри страны. Он отметил, что госсекретарь особенно акцентировал внимание на необходимости проведения реформ — корпоративного управления и в сфере антикоррупционной инфраструктуры.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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