Лавров осудил ЕС и США за насаждение тоталитаризма

Москва осуждает попытки США и Евросоюза насаждать тоталитаризм в мировых делах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.

"В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", — отметил министр иностранных дел.

Лавров добавил, что ярким примером таких действий является наложение незаконных односторонних санкций, которые водятся без каких-либо международных правовых оснований.

Глава МИД считает, что таким поведением Запад пытается остановить формирование полицентричного мира и для навязывания удобных для себя правил другим народам.

Ранее Лавров заявил, что Москва не собирается оставлять без ответа выпады Запада. Он выразил мнение, что что ЕС упивается новыми санкциями и остро страдает от мании безнаказанности.

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