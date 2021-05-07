Лавров осудил ЕС и США за насаждение тоталитаризма
Примером подобных действий глава МИД назвал незаконные односторонние санкции.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Москва осуждает попытки США и Евросоюза насаждать тоталитаризм в мировых делах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.
"В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", — отметил министр иностранных дел.
Лавров добавил, что ярким примером таких действий является наложение незаконных односторонних санкций, которые водятся без каких-либо международных правовых оснований.
Глава МИД считает, что таким поведением Запад пытается остановить формирование полицентричного мира и для навязывания удобных для себя правил другим народам.
Ранее Лавров заявил, что Москва не собирается оставлять без ответа выпады Запада. Он выразил мнение, что что ЕС упивается новыми санкциями и остро страдает от мании безнаказанности.
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