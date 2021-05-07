Названы восемь неочевидных штрафов для автомобилистов

В России для автомобилистов предусмотрен ряд штрафов за мелкие правонарушения. Всё дело в том, что на дорогах появляется всё больше дополнительных знаков, разметок и ограничений, а камеры наблюдения распознают новые виды проступков, пишет портал Autonews.

Эксперты выделили восемь неочевидных штрафов. Так, например, за отсутствие одного из зеркал заднего вида автомобилист может поплатиться наказанием в 500 рублей. С той же суммой придётся расстаться за заезд на размеченные парковочные линии.

Суммы покрупнее из кошелька придётся достать тем, кто любит оставлять авто под знаком "Парковка только для резидентов" и парковаться в закруглённых треугольниках по краям выездов и заездов во дворы. Это 2,5 и три тысячи рублей соответственно.

А вот за заезд на островок безопасности или трещину на стекле также придётся отдать 500 рублей. Кроме того, оштрафовать могут за установку не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования. Это же касается шин не по одобренному автопроизводителем типоразмеру.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили лишать водительских прав любителей дрифта. Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов.

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