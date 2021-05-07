90-летний Иван Краско собрался жениться в пятый раз

90-летний актёр театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз. Его новой избранницей стала Наталья Смыкова, с которой артист познакомился в театре. Женщина заявила, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь", так как она весьма обеспеченна.

"Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься любимым делом, но уже в своё удовольствие", — сказала Смыкова "Собеседнику".

Пара начала встречаться после того, как Краско переболел коронавирусом. Наталья приезжала в санаторий, где Иван Иванович проходил реабилитацию.

"Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужны только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него", — призналась женщина.

Напомним, в январе стало известно, что артист стал отцом в шестой раз. Дочь актёру родила Юлия Кичемасова, с которой Иван Иванович завёл интрижку ещё до развода с Натальей Шевель — последней женой. Юлия тогда клялась актёру в вечной любви.

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