"Переполнен чувством благодарности": Лев Лещенко исполнил "День Победы" для 102-летнего ветерана из Ставрополья
За боевые подвиги фронтовик был удостоен звания Героя Советского Союза, а также ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Фото © LIFE
Лев Лещенко поздравил с Днём Победы 102-летнего ветерана из Ставрополья. Видео © LIFE
Народный артист РСФСР Лев Лещенко приехал в Ставропольский край, чтобы поздравить ветерана Великой Отечественной войны Андрея Титенко — единственного из ныне живущих Героя Советского Союза в регионе. Сейчас Андрею Лаврентьевичу 102 года. Лещенко не только вручил цветы фронтовику, но и спел для него знаменитую песню "День Победы".
"Я переполнен к этим людям чувством благодарности. Потому что это труд, это биография. Можете себе представить людей, которые жили в окопах без воды, без тепла, без любви? Это же невероятное старание, и только сильные характеры выстояли, выжили. Вот такой, как сегодняшний наш герой", — отметил певец.
Андрей Лаврентьевич прошёл всю войну и дважды был ранен. Он воевал на Прибалтийском и Белорусском фронтах. Победу фронтовик встретил в Восточной Пруссии. За отвагу и мужество Титенко был отмечен званием Героя Советского Союза, орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
Ранее Лайф рассказывал, что в Махачкале провели акцию "Парад у дома ветерана" во дворе участника Великой Отечественной войны.
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