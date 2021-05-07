Словения выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена

В Любляне отметили, что уже проводили аналогичные мероприятия в прошлом.

Словения готова организовать саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом заявили в МИД страны.

"Словения была бы готова провести у себя такую ​​встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом", — сказали РИА "Новости" в пресс-службе дипломатического ведомства.