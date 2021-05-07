Словения выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена
В Любляне отметили, что уже проводили аналогичные мероприятия в прошлом.
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Словения готова организовать саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом заявили в МИД страны.
"Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом", — сказали РИА "Новости" в пресс-службе дипломатического ведомства.
Напомним, ранее в США назвали неожиданные варианты мест для встречи Путина и Байдена, среди которых была и Любляна.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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