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Опубликовано 7 мая 2021, 18:06

Словения выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В Любляне отметили, что уже проводили аналогичные мероприятия в прошлом.

Словения готова организовать саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом заявили в МИД страны.

"Словения была бы готова провести у себя такую ​​встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом", — сказали РИА "Новости" в пресс-службе дипломатического ведомства.

Песков: Место возможного саммита Путина и Байдена пока не выбрано
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Напомним, ранее в США назвали неожиданные варианты мест для встречи Путина и Байдена, среди которых была и Любляна.

Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

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Алексей Дёмин
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