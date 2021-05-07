Разбитая голова и отёк мозга: в Петербурге пенсионерка покалечила шпица, пока избивала его хозяина

В Санкт-Петербурге пенсионерка покалечила шпица, пока избивала его хозяина. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге двое соседей не поделили двор, где выгуливают своих собак. Женщина и пенсионер сцепились друг с другом прямо на глазах питомцев. Как итог — пострадал ни в чём не виновный шпиц.

Как сообщает "Mash на Мойке", скандал произошёл возле подъезда одного из домов по Выборгскому шоссе. Словесная перепалка местных жителей переросла в рукоприкладство, а позже — в полноценную драку. Женщина набросилась на мужчину с карабином от поводка, пока тот старательно защищал своего питомца. Дворняга агрессивной петербурженки в это время доедала продукты, рассыпавшиеся из пакета хозяйки.

В какой-то момент женщина покусилась на святое — подняла руку на маленького шпица, который в ужасе сжался на руках хозяина. Тогда терпение пенсионера лопнуло, и, выбрав подходящий момент, он пнул обидчицу ногой прямо по лицу.

В полиции мужчина заявил, что соседка, с которой у него давняя взаимная неприязнь, в момент драки была пьяна. Сама же женщина во всём обвиняет пенсионера: мол, он первым начал её оскорблять, а потом нанёс ей сотрясение мозга и напугал собаку. Однако больше всех в этой ситуации пострадал шпиц. Обидчица пробила малышу голову, в результате чего у того парализовало часть тела и произошёл отёк мозга.

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