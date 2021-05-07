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В ДНР обвинили Украину в обстреле детского сада

К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание, отметил мэр Донецка Кулемзин.

7 мая 2021, 15:26
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/45084443202/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr/Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © Flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Военнослужащие украинской армии обстреляли посёлок Шахты им. Челюскинцев на западе Донецка, и один из снарядов угодил на игровую площадку детсада. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Под огнём ВСУ — дети Донецка! Обстрел посёлка Шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

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Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ

По его данным, на одной из улиц также были повреждены ворота и фасад дома. Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

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В ДНР рядом с храмом перехватили украинский беспилотник со взрывным устройством

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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