В ДНР обвинили Украину в обстреле детского сада

Военнослужащие украинской армии обстреляли посёлок Шахты им. Челюскинцев на западе Донецка, и один из снарядов угодил на игровую площадку детсада. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Под огнём ВСУ — дети Донецка! Обстрел посёлка Шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По его данным, на одной из улиц также были повреждены ворота и фасад дома. Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

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