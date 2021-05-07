Бразильская компания начнёт производство "Спутника V" без одобрения местного регулятора
Ранее надзорное ведомство запретило ввоз препарата на территорию страны, несмотря на положительные результаты исследования.
Фото © ТАСС / EPA / MOHAMED MESSARA
Бразилия планирует начать собственное производство российской вакцины от коронавируса без одобрения Национального агентства по санитарному надзору. Об этом заявил глава фармацевтической компании Uniao Quimica Фернандо Маркес.
"На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнём разливать вакцину на фабрике в Гуарульюсе. <...> Начнём производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать её использование в стране", — сказал он во время выступления в парламенте.
Напомним, не так давно бразильские учёные на основании исследований признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако местное агентство по саннадзору решило не торопиться с выдачей разрешения на ввоз препарата из России. Такое решение создатели вакцины назвали политически мотивированным.
Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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