Бразильская компания начнёт производство "Спутника V" без одобрения местного регулятора

"На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнём разливать вакцину на фабрике в Гуарульюсе. <...> Начнём производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать её использование в стране", — сказал он во время выступления в парламенте.