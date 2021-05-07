Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Байден выразил уверенность, что встретится с Путиным в июне

7 мая 2021, 16:18

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в июне. Однако конкретное время и место ещё не определено, уточнил он.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1