Народный артист России Владимир Качан скончался от ковида
Актёр ушёл на 74-м году жизни. О месте и дате похорон будет объявлено позже.
Владимир Качан. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
На 74-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался народный артист Владимир Качан. Об этой утрате сообщил руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
"Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса", — приводит РИА "Новости" слова Райхельгауза.
Он добавил, что дата и место похорон будут объявлены позже.
Качан окончил Щукинское театральное училище. После уёбы примкнул к труппе МТЮЗа, где и сыграл свою первую роль — Зурико в спектакле "Я, бабушка, Илико и Илларион". Примерно в это же время его пригласили играть в оркестре Леонида Утёсова, и Владимир Андреевич много лет совмещал работу в нём с театральной деятельностью.
Последние годы Качан был ведущим артистом театра "Школа современной пьесы", а также снимался в кино и писал книги. Качан отметился ролями в таких картинах, как "Когда я стану великаном", "Всем — спасибо!", "Время собирать камни", "Тайна Снежной королевы", "Петровка, 38".
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