Народный артист России Владимир Качан скончался от ковида

На 74-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался народный артист Владимир Качан. Об этой утрате сообщил руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса", — приводит РИА "Новости" слова Райхельгауза.

Он добавил, что дата и место похорон будут объявлены позже.

Качан окончил Щукинское театральное училище. После уёбы примкнул к труппе МТЮЗа, где и сыграл свою первую роль — Зурико в спектакле "Я, бабушка, Илико и Илларион". Примерно в это же время его пригласили играть в оркестре Леонида Утёсова, и Владимир Андреевич много лет совмещал работу в нём с театральной деятельностью.

Последние годы Качан был ведущим артистом театра "Школа современной пьесы", а также снимался в кино и писал книги. Качан отметился ролями в таких картинах, как "Когда я стану великаном", "Всем — спасибо!", "Время собирать камни", "Тайна Снежной королевы", "Петровка, 38".

Ранее Лайф писал о смерти актёра Олега Зорина. Артист до последних дней жизни служил в театре.

Авторы