СМИ: ЦСКА подписал контракт с форвардом "Сочи" Антоном Заболотным
Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Ради армейцев нападающий отклонил предложение "Краснодара".
Фото © Instagram / zabolotniy_anton
Нападающий ФК "Сочи" Антон Заболотный перейдёт в клуб ЦСКА. 29-летний футболист пополнит состав армейцев на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники.
По данным СМИ, контракт уже подписан, но его детали пока не разглашаются. Источники отмечают, что ради армейцев Антон отклонил предложение "Краснодара".
В сезоне 2020/21 Заболотный провёл 28 матчей за "Сочи", забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом истекает 30 июня.
Напомним, 1 мая Заболотный забил победный гол в кубанском дерби против "Краснодара". В итоге сочинцы победили 3:1.
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