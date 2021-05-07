УЕФА придумал наказание для отказавшихся от Суперлиги клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с наказанием для девяти клубов, которые стали основателями Суперлиги, но потом отказались от идеи её проведения. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, они должны будут выплатить 15 миллионов евро каждый в качестве "жеста доброй воли".

Средства пойдут на благо детского, молодёжного и массового футбола. Кроме того, с клубов, принявших условия реинтеграции, а это "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Интер" и "Милан", будет взыскано 5% от доходов, которые они получат от клубных турниров УЕФА за один сезон. Также экс-участники Суперлиги согласились выплатить штраф в 100 миллионов евро, если вновь захотят участвовать в несанкционированных УЕФА турнирах. Помимо того, они должны будут заплатить 50 млн в случае невыполнения любых других взятых обязательств.