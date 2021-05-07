В Мытищах четыре человека погибли при пожаре в сварочном цеху
В настоящее время возгорание локализовано на площади 225 квадратных метров.
Фото © Pixabay
В результате пожара в сварочном цеху в подмосковных Мытищах погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в результате пожара в сварочном цехе погибло четыре человека", — сообщил источник.
Трагедия произошла на Силикатной улице. В настоящее время пожар локализован на площади 225 квадратных метров.
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