"Разве это не подвиг?" Жириновский рассказал о родных — участниках Великой Отечественной

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал, что несколько его родственников участвовали в Великой Отечественной войне. По словам парламентария, его двоюродный дядя долгое время скрывал, что был на фронте, поскольку чуть не оказался в плену у немцев, а потом почти угодил в тюрьму.

"Поскольку он оказался в деревне, которую сперва наши взяли, а он был ранен, потом наши отступили, немцы вернулись. И снова наши взяли", — рассказал Жириновский в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

К раненому солдату возникли вопросы у особистов. Родственника Жириновского подозревали в том, что он сам сдался в плен.

"Случайно шла женщина по улице, куда он приехал с особистом искать, кто бы подтвердил его нахождение в деревне, когда были немцы, та женщина, которая его выхаживала в своей избе. А если бы не было этой женщины? Всё, в лагерь бы — враг народа, сдался в плен. И он молчал всю жизнь. Потом уже мне рассказал, что старшим лейтенантом был", — вспоминает лидер ЛДПР.

Родной дядя Жириновского на протяжении всей войны был машинистом поезда — в любое время года и в любых метеоусловиях возил раненых с фронта в госпитали.

"Разве это не подвиг? День и ночь, зима, лето — стоять в паровозе. А это не тепловоз, не электровоз, там нет кабины, там продувает насквозь. Возил раненых, с фронта возил в тыл, а из тыла, видимо, ехал пустой поезд, санитарный, и забирали снова и снова", — отметил политик.

Ранее лидер ЛДПР рассказал о покушении на него в тюменской гостинице в 1979 году, когда от удара ножом политика спасла толстая шуба.

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