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Приехали 15 человек на 5 машинах: в подмосковном кафе владельцев автосервиса расстреляли за плохой ремонт

В результате пострадавших госпитализировали, а поисками стрелков занимается полиция.

7 мая 2021, 17:14
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Фото © Pixabay

Перестрелкой с участием более пятнадцати человек закончился вечер четверга в одном из кафе подмосковного города Королёва. Там отдыхали трое владельцев автосервиса, когда к ним приехали недовольные клиенты и решили вернуть потраченные на якобы недобросовестный ремонт деньги, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Культурный отдых трёх автослесарей из ближнего зарубежья нарушили 15 человек, которые приехали на пяти некачественно отремонтированных автомобилях. Высказав претензии, мужчины чётко и ясно изложили свои требования: либо деньги возвращаются к ним в кошельки, либо у парней будут проблемы.

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Такой расклад не устроил владельцев автосервиса, и они начали возмущаться. Впрочем, недовольные клиенты долго церемониться не стали — достали оружие и открыли огонь. Итогом конфликта стала госпитализация всех троих. Стрельба велась из травматических пистолетов. Возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге нелегальные гиды не поделили крышу и устроили стрельбу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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