Стало известно, когда москвичи и петербуржцы планируют возвращаться из майских отпусков

Внезапные весенние каникулы медленно, но верно подходят к концу, и россияне возвращаются с незапланированных отпусков. Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили данные и выяснили, в какие дни столичные аэропорты и вокзалы будут загружены сильнее всего. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

На железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга больше всего пассажиров ожидается 9 и 10 мая, в то время как в аэропортах пик нагрузки уже почти прошёл — там он был вчера, сегодня, а также ожидается завтра.

"7 и 8 мая путешественники будут возвращаться в столицы. Аэропорт Пулково накануне Дня Победы примет на 15% больше петербуржцев, чем в среднем за день в период с 5 по 15 мая 2021 года. Домодедово 7 мая и Внуково 6-го числа будут загруженнее на 20 и 40% соответственно", — сообщили в пресс-службе сервиса.

В последний праздничный день, 10 мая, москвичи чаще будут прилетать в Шереметьево, добавили там. Также в конце праздников многие жители Москвы и Петербурга будут возвращаться домой поездами. Так, в столице самым загруженным вокзалом в последний выходной станет Павелецкий, а в Петербурге — Ладожский. Там ожидается в два раза больше пассажиров, чем в обычные дни.

Ранее Лайф рассказывал, что творится на российских курортах в майские праздники, куда россияне ринулись вместо закрытой Турции.

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