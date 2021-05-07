Остались считаные дни: синоптик рассказал, когда в Москве наступит настоящая майская погода
Столбики термометров поднимутся до 20 градусов, а дожди сменятся ярким и поистине греющим солнцем.
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По-настоящему майская весна наступит в столичном регионе сразу после праздников. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С 10-го числа мы вступаем в антициклональную погоду. У нас следующая неделя пройдёт под знаком мощного антициклона, который раскинется на просторах Среднерусской равнины и будет радовать нас наконец-то вполне себе приличной погодой. В понедельник мы вернёмся в рамки нормы", — отметил метеоролог.
К 12 мая, по словам Тишковца, воздух в столице прогреется до 20 градусов, и такие показатели, вероятнее всего, сохранятся до июня. Об этом говорит и дефицит осадков, который будет наблюдаться во второй половине месяца. Средняя температура при этом ожидается на несколько градусов выше нормы.
"Остаток мая будет хорошим. На следующей неделе мы открываем наконец-то летний сезон, когда температурные показатели будут стабильно держаться в рамках комфорта", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Ранее Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждёт москвичей и гостей столицы в День Победы, не исключив, что авиационная часть парада на Красной площади может оказаться под угрозой.
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