ВОЗ призвала страны приостановить патентную защиту вакцин от ковида
Там считают, что временное отступление от защиты прав на интеллектуальную собственность положительно скажется на темпах производства препаратов.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, комментируя недавнее предложение торгового представителя США Кэтрин Тай.
Глава ВОЗ пояснил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире является "беспрецедентным кризисом, который требует беспрецедентных действий".
"Сейчас каждую неделю в мире умирает почти 100 тысяч человек, и мы переживаем хронический вакцинный кризис", — отметил Гебреисус.
Ранее ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения. Что касается "Спутника V", то там планируют изучить его летом.
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