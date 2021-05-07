ВОЗ призвала страны приостановить патентную защиту вакцин от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, комментируя недавнее предложение торгового представителя США Кэтрин Тай.

Глава ВОЗ пояснил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире является "беспрецедентным кризисом, который требует беспрецедентных действий".

"Сейчас каждую неделю в мире умирает почти 100 тысяч человек, и мы переживаем хронический вакцинный кризис", — отметил Гебреисус.

Ранее ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения. Что касается "Спутника V", то там планируют изучить его летом.

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