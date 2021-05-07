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ВОЗ призвала страны приостановить патентную защиту вакцин от ковида

Там считают, что временное отступление от защиты прав на интеллектуальную собственность положительно скажется на темпах производства препаратов.

7 мая 2021, 18:02

Фото © EPA / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, комментируя недавнее предложение торгового представителя США Кэтрин Тай.

Глава ВОЗ пояснил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире является "беспрецедентным кризисом, который требует беспрецедентных действий".

Путин поддержал идею снятия с вакцин патентной защиты

Путин поддержал идею снятия с вакцин патентной защиты

"Сейчас каждую неделю в мире умирает почти 100 тысяч человек, и мы переживаем хронический вакцинный кризис", — отметил Гебреисус.

Ранее ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения. Что касается "Спутника V", то там планируют изучить его летом.

Бразильская компания начнёт производство "Спутника V" без одобрения местного регулятора

Бразильская компания начнёт производство "Спутника V" без одобрения местного регулятора

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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