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Около миллиона доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы

В апреле было выпущено 1,1 миллиона доз препарата, а в июне планируется выйти на уровень пять миллионов доз.

7 мая 2021, 18:13
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Около миллиона доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" отправлено во все регионы России. Об этом заявила в пятницу заместитель руководителя центра "Вектор", разработавшего препарат, Татьяна Непомнящих.

"В регионы отправлено немногим менее миллиона доз", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Массовое производство вакцины началось в апреле, за этот месяц центр выпустил 1,1 миллиона доз. В июне планируется выйти на показатель пять миллионов.

В "Векторе" оценили эффективность "Эпиваккороны" против новых штаммов ковида

В "Векторе" оценили эффективность "Эпиваккороны" против новых штаммов ковида

Напомним, на днях "Вектор" отчитался об окончании испытаний трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной". Пока в исследовании участвуют только животные, однако на них данный метод показал достойный результат, отметили учёные.

Ранее сообщалось, что вакцина "Эпиваккорона" будет проверена на эффективность от "индийского" штамма ковида. Исследования проведут, как только будут получены образцы новой мутации.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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