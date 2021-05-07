Около миллиона доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы

Около миллиона доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" отправлено во все регионы России. Об этом заявила в пятницу заместитель руководителя центра "Вектор", разработавшего препарат, Татьяна Непомнящих.

"В регионы отправлено немногим менее миллиона доз", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Массовое производство вакцины началось в апреле, за этот месяц центр выпустил 1,1 миллиона доз. В июне планируется выйти на показатель пять миллионов.

Напомним, на днях "Вектор" отчитался об окончании испытаний трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной". Пока в исследовании участвуют только животные, однако на них данный метод показал достойный результат, отметили учёные.

Ранее сообщалось, что вакцина "Эпиваккорона" будет проверена на эффективность от "индийского" штамма ковида. Исследования проведут, как только будут получены образцы новой мутации.

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