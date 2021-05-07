В Госдуме напомнили россиянам, кому положена повышенная пенсия

Депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, кому в России полагается повышенная пенсия, а также оценил проект постановления Минтруда, который позволит отрегулировать вопросы установления и выплаты повышенной страховой пенсии.

"Если человек полагает, что ему положена повышенная пенсия, а он её почему-то не получает, ему следует подойти с паспортом в любое отделение Пенсионного фонда. При возрасте выше 80 лет повышенная фиксированная выплата положена однозначно. Повышенные фиксированные выплаты установлены также лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также тем, кто проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве", — объяснил депутат в беседе с ФАН.

Проект постановления Минтруда позволит отрегулировать вопросы установления и выплаты повышенной страховой пенсии. Гражданину не нужно будет предоставлять заявление в Пенсионный фонд, поскольку тот сделает это автоматически, запросив данные у территориального органа. Но обладать подтверждающими документами всё же стоит на случай спорной ситуации.

"Речь идёт о беззаявительном порядке назначения повышенных фиксированных пенсионных выплат в указанных случаях. В этом направлении наша страна движется давно. Развивается цифровизация, улучшается система обмена данными между государственными ведомствами. В ближайшем будущем в нашем государстве абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг будет предоставляться гражданам дистанционно", — отметил Нилов.

Проект будет рассмотрен трёхсторонней комиссией в составе правительства, работодателей и профсоюзов. При изучении поправок будут учитываться все возможные варианты, заложенные в текущем законодательстве.

Ранее в Совете Федерации рассказали о том, какие группы россиян смогут получать сразу две пенсии.

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