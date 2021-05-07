Псаки: США оставляют за собой право ввести новые санкции против РФ, но не хотят этого

Соединённые Штаты Америки не желают вводить дополнительные санкции против России, но готовы на такой шаг в случае, если это оправданно. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для манёвра, чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого. Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", — отметила Псаки.