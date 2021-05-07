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Псаки: США оставляют за собой право ввести новые санкции против РФ, но не хотят этого

Предыдущий пакет ограничительных мер в отношении России Белый дом ввёл 15 апреля.

7 мая 2021, 18:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Соединённые Штаты Америки не желают вводить дополнительные санкции против России, но готовы на такой шаг в случае, если это оправданно. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для манёвра, чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого. Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", — отметила Псаки.

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Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает попытки США и Евросоюза насаждать тоталитаризм в мировых делах. Примером подобных действий глава МИД назвал незаконные односторонние санкции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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