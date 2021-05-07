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Рэпер Слава КПСС решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы

Музыкант рассказал, что принял решение после общения с друзьями-политиками, которые оказались "очень хорошими ребятами".

7 мая 2021, 19:08
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kpss_public" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СЛАВА КПСС / АНТИХАЙП</a></p>

Фото © VK / СЛАВА КПСС / АНТИХАЙП

Рэпер Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС и Гнойный, решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Выдвигаться на выборах в сентябре музыкант намерен от партии "Зелёная альтернатива".

"Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии "Зелёная альтернатива" — там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы", сообщил рэпер в своем стриме на ютуб-канале.

Гнойный намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и "веганских кафе".

Напомним, что в феврале рэпера задержали в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако потом всё же арестовали на семь суток. Весь срок в итоге ему отбыть так и не пришлось.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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