Рэпер Слава КПСС решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы
Фото © VK / СЛАВА КПСС / АНТИХАЙП
Музыкант рассказал, что принял решение после общения с друзьями-политиками, которые оказались "очень хорошими ребятами".
Рэпер Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС и Гнойный, решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Выдвигаться на выборах в сентябре музыкант намерен от партии "Зелёная альтернатива".
"Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии "Зелёная альтернатива" — там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы", — сообщил рэпер в своем стриме на ютуб-канале.
Гнойный намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды и "веганских кафе".
Напомним, что в феврале рэпера задержали в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако потом всё же арестовали на семь суток. Весь срок в итоге ему отбыть так и не пришлось.