Рэпер Слава КПСС решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы

Музыкант рассказал, что принял решение после общения с друзьями-политиками, которые оказались "очень хорошими ребятами".

Рэпер Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС и Гнойный, решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Выдвигаться на выборах в сентябре музыкант намерен от партии "Зелёная альтернатива".

"Я принял решение выдвигаться в Госдуму. Я тут пообщался с друзьями из партии "Зелёная альтернатива" — там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы", — сообщил рэпер в своем стриме на ютуб-канале.