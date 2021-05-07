Тело ещё одного погибшего нашли после пожара в сварочном цеху в Мытищах
Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до пяти, ещё один находится в больнице.
Видео © ГУ МЧС России по Московской области
Тело пятого погибшего нашли при разборе завалов после пожара в сварочном цеху в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Один пострадавший доставлен в больницу с ожогами. В управлении уточнили, что возгорание в двухэтажном здании было локализовано в 20:18, а в 21:49 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее Лайф писал о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве. Возгорание в отеле произошло в ночь на 4 мая. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. По делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" задержали двух человек.
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