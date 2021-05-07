Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв

Несколько дней назад он попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.

В Москве скончался бывший секретарь ЦК КПСС, почётный гражданин Томской области Егор Лигачёв. Известного политического деятеля СССР, самого знаменитого главы Томского обкома КПСС не стало в возрасте 100 лет.

"Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почётный гражданин Томской области Егор Лигачёв", — сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики Администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Несколько дней назад Егор Лигачёв попал в реанимацию с двусторонней пневмонией, там находился на ИВЛ. Врачи также диагностировали множественные вегетативные нарушения и оценивали состояние политика как крайне тяжёлое.

Егор Лигачёв родился в крестьянской семье 29 ноября 1920 года. В военные годы окончил Московский авиационный институт и был направлен в Новосибирск на комсомольскую работу. В 1959-м переехал в Москву и на протяжении четырёх лет работал в аппарате ЦК КПСС. В 1965 году вернулся в Сибирь, но уже в Томск в качестве первого секретаря Томского обкома КПСС. На этой должности проработал 17 лет. Именно в этот период в регионе были реализованы важнейшие экономические и социальные проекты, позволившие области сделать существенный рывок вперёд.