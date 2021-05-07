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Модель Ольгу Синтюреву и её друга признали невиновными в нападении на депутата

Правда, суд повторно признал их виновными в краже 22 миллионов рублей из сейфа парламентария.

7 мая 2021, 20:21
<p>Фото © <a href="https://vk.com/moscowcourt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московский городской суд</a></p>

Фото © Московский городской суд

Фотомодель Ольга Синтюрева и её сообщник признаны невиновными в организации нападения на депутата от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Однако их признали виновными по факту кражи в особо крупном размере из сейфа Жигарева. Но Синтюревой отсрочили наказание до достижения её ребёнком 14 лет. Её другу придётся начать отбывать срок уже сейчас.

"На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ Синтюревой Ольге отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребёнком возраста 14 лет", говорится в сообщении суда.

Модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за кражу 23 миллионов у депутата

Модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за кражу 23 миллионов у депутата

Напомним, депутата избили вечером 8 июля, когда он был в автомобиле во дворе дома на улице Полины Осипенко в Москве. Как сообщал Лайф, подошедший мужчина силой вытащил Жигарева из авто, свалил на землю и добивал ногами. Всё это сняла камера наблюдения. Ольга Синтюрева, с которой депутат находился в машине, заявила тогда, что не знает напавшего. Позже модель и её друга задержали.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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