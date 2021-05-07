Модель Ольгу Синтюреву и её друга признали невиновными в нападении на депутата

Фотомодель Ольга Синтюрева и её сообщник признаны невиновными в организации нападения на депутата от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Однако их признали виновными по факту кражи в особо крупном размере из сейфа Жигарева. Но Синтюревой отсрочили наказание до достижения её ребёнком 14 лет. Её другу придётся начать отбывать срок уже сейчас.

"На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ Синтюревой Ольге отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребёнком возраста 14 лет", — говорится в сообщении суда.

Авторы