Модель Ольгу Синтюреву и её друга признали невиновными в нападении на депутата
Правда, суд повторно признал их виновными в краже 22 миллионов рублей из сейфа парламентария.
Фото © Московский городской суд
Фотомодель Ольга Синтюрева и её сообщник признаны невиновными в организации нападения на депутата от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Однако их признали виновными по факту кражи в особо крупном размере из сейфа Жигарева. Но Синтюревой отсрочили наказание до достижения её ребёнком 14 лет. Её другу придётся начать отбывать срок уже сейчас.
"На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ Синтюревой Ольге отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребёнком возраста 14 лет", — говорится в сообщении суда.
Напомним, депутата избили вечером 8 июля, когда он был в автомобиле во дворе дома на улице Полины Осипенко в Москве. Как сообщал Лайф, подошедший мужчина силой вытащил Жигарева из авто, свалил на землю и добивал ногами. Всё это сняла камера наблюдения. Ольга Синтюрева, с которой депутат находился в машине, заявила тогда, что не знает напавшего. Позже модель и её друга задержали.
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