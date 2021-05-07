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Названы продукты, которые подорожали в апреле больше всего

Сильнее всего выросла стоимость на свёклу и морковь. Из продуктов — на яйцо куриное и сахар.

7 мая 2021, 20:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Росстат назвал самые подорожавшие в апреле продукты. Среди них свёкла и морковь, куриное яйцо и сахар. Продовольственная инфляция в целом за месяц составила 0,75%. Годовая — 6,55%. С начала года продукты подорожали на 3,85%.

Причём свёкла повысилась в цене аж на 20,1%. Дальше по убывающей — морковь, капуста и картофель. Зато, как отмечают специалисты, подешевели помидоры и апельсины. Стоимость куриного яйца выросла в среднем по России на 6,8%. Сахара — на 1,8%. А вот сметана, пшено, мёд и зарубежное пиво, напротив, стали доступнее на 0,1–0,4%.

Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

Между тем правительство ожидает к концу года инфляцию на уровне 4%. Ранее Лайф сообщал, что Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и росту ВВП в России на текущий год. По его данным, первый показатель может составить 4,3%, второй — 2,9%.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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