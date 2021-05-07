Названы продукты, которые подорожали в апреле больше всего

Росстат назвал самые подорожавшие в апреле продукты. Среди них свёкла и морковь, куриное яйцо и сахар. Продовольственная инфляция в целом за месяц составила 0,75%. Годовая — 6,55%. С начала года продукты подорожали на 3,85%.

Причём свёкла повысилась в цене аж на 20,1%. Дальше по убывающей — морковь, капуста и картофель. Зато, как отмечают специалисты, подешевели помидоры и апельсины. Стоимость куриного яйца выросла в среднем по России на 6,8%. Сахара — на 1,8%. А вот сметана, пшено, мёд и зарубежное пиво, напротив, стали доступнее на 0,1–0,4%.