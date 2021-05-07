Кравчук заявил о готовности НАТО продавать Украине летальное оружие

Киев может рассчитывать на поставки летального оружия из стран НАТО, альянс не станет ограничиваться только защитным, заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, подводя итоги визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Блинкен подтвердил, что <...> военно-техническое сотрудничество будет разворачиваться, и не только с США. Прошло время, когда нам отказывались продавать летальное оружие", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-президент убеждён, что Киев сможет закупать не только защитное оружие, но и любое: "Летательные аппараты, противотанковое оружие, всё это будет покупаться и продаваться". Кравчук также напомнил, что в ходе недавних визитов президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и Турцию были подписаны договоры о военно-техническом взаимодействии.

К слову, не все разделяют воодушевление Кравчука относительно визита Блинкена на Украину. Так, экс-посол США не увидел судьбоносных решений по итогам поездки госсекретаря на Украину.

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