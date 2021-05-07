Четыре человека пострадали при обрушении моста под Оренбургом
Один отказался от медпомощи, трое госпитализированы. Транспортное движение перенаправлено по дублирующей линии.
Фото © ГУ МЧС России по Оренбургской области
В Октябрьском районе Оренбургской области во время ремонтных работ обрушился пролёт моста через реку Салмыш, сообщает ГУ МЧС России по региону. Пострадало четыре человека.
"Движение транспортных средств осуществляется по дублирующему мосту. На место происшествия привлекалось девять человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС — два человека и одна единица техники", — говорится на сайте спасателей.
По информации областного Минздрава, в результате инцидента четыре человека пострадали, один из них отказался от медпомощи. Двоих госпитализировали в Оренбург, одного — в районную больницу. У всех состояние средней тяжести. Следователи возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Между тем шесть человек погибли, более 80 числятся пострадавшими после обрушения метромоста в Мехико.
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