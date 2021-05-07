Итальянский премьер рассказал о крахе "европейской мечты"

"Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади… Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", — заявил политик во время круглого стола на тему трудоустройства.