Итальянский премьер рассказал о крахе "европейской мечты"
Даже до пандемии в ЕС были проблемы с социальной политикой, но коронавирус их усилил, уверен он.
Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото © Facebook / Mario Draghi Premier
Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков и выразил сожаление из-за краха "мечты Евросоюза". Главу кабмина удручает усиление социального неравенства в ЕС во время пандемии.
"Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади… Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", — заявил политик во время круглого стола на тему трудоустройства.
Драги также посетовал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищённых слоёв населения — молодёжи и женщин. По убеждению главы итальянского кабмина, проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.
Ранее Драги объявил о том, что во второй половине мая Италия введёт собственный "зелёный пропуск" для путешествий по стране.
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