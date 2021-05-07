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Итальянский премьер рассказал о крахе "европейской мечты"

Даже до пандемии в ЕС были проблемы с социальной политикой, но коронавирус их усилил, уверен он.

7 мая 2021, 21:29
<p>Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MarioDraghiPremierItalia/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mario Draghi Premier</a></p>

Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото © Facebook / Mario Draghi Premier

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков и выразил сожаление из-за краха "мечты Евросоюза". Главу кабмина удручает усиление социального неравенства в ЕС во время пандемии.

"Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади… Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа", — заявил политик во время круглого стола на тему трудоустройства.

Драги также посетовал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищённых слоёв населения — молодёжи и женщин. По убеждению главы итальянского кабмина, проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.

ВОЗ предрекла рост неравенства из-за введения "ковид-паспортов"

ВОЗ предрекла рост неравенства из-за введения "ковид-паспортов"

Ранее Драги объявил о том, что во второй половине мая Италия введёт собственный "зелёный пропуск" для путешествий по стране.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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