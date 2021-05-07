Во Франции женщина умерла из-за тромбов в мозге после прививки от коронавируса

Во Франции зарегистрировано два новых случая нетипичного образования тромбов в головном мозге после прививки вакциной от ковида AstraZeneca, один из них закончился смертью пациентки. Об этом 7 мая сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).

Новые случаи произошли в период с 23 по 29 апреля. В результате умерла женщина в возрасте старше 60 лет. При этом всего с начала использования вакцины от AstraZeneca во Франции выявлено 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям привившихся. Всего этой вакциной в стране привито 3 855 000 человек.