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Во Франции женщина умерла из-за тромбов в мозге после прививки от коронавируса

Всего в стране выявлено 30 случаев редких видов тромбоза у привившихся этой вакциной.

7 мая 2021, 21:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во Франции зарегистрировано два новых случая нетипичного образования тромбов в головном мозге после прививки вакциной от ковида AstraZeneca, один из них закончился смертью пациентки. Об этом 7 мая сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).

Новые случаи произошли в период с 23 по 29 апреля. В результате умерла женщина в возрасте старше 60 лет. При этом всего с начала использования вакцины от AstraZeneca во Франции выявлено 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям привившихся. Всего этой вакциной в стране привито 3 855 000 человек.

Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло восемь человек

Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло восемь человек

Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.

Авторы
Юлия Коновалова

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