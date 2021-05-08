В партии перечислили заслуги советского деятеля перед страной и вспомнили его знаменитое "Борис, ты не прав".

В КПРФ выразили соболезнования в связи со смертью бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва и отметили, что он посвятил себя служению стране и сделал для неё исключительно много.

"Он прожил героическую жизнь. Егор Кузьмич — человек, который до конца был предан высоким идеалам социализма, справедливости, дружбы. Человек, который себя посвятил служению трудовому народу. Он сделал для страны исключительно много", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он перечислил заслуги Лигачёва, а именно: участие в создании Академгородка в Новосибирске — "центра научной мысли не только Сибири, но и страны", преобразование Томска и области в целом. Председатель КПРФ также напомнил, что Лигачёв был не согласен с политическим курсом страны в лихие 90-е, о чём прямо и честно говорил Ельцину. Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов, подытожил лидер КПРФ.