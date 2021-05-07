В Совфеде сочли "самокритику" Блинкена камнем в "огород" администрации Трампа
Пушков усмотрел в словах госсекретаря США попытку подменить международное право "собственным произволом".
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Коротаев Артём
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок". По его словам, многие сочли это заявление самокритикой, но в действительности оно является камнем в "огород" администрации Дональда Трампа.
"Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое", — объяснил Пушков в своём телеграм-канале.
Пушков усмотрел в словах госсекретаря США попытку подменить международное право "собственным произволом", чтобы "продолжить утверждать гегемонию Америки". Однако, как подчеркнул сенатор, Россия и другие страны не принимают подобные "правила однополярного мира".
Ранее Лайф писал о том, что Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным.
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