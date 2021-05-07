Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Совфеде сочли "самокритику" Блинкена камнем в "огород" администрации Трампа

Пушков усмотрел в словах госсекретаря США попытку подменить международное право "собственным произволом".

7 мая 2021, 22:53
<p>Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Коротаев Артём</p>

Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Коротаев Артём

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что политика Вашингтона в последние годы "подрывала мировой порядок". По его словам, многие сочли это заявление самокритикой, но в действительности оно является камнем в "огород" администрации Дональда Трампа.

"Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое", объяснил Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков назвал три причины желания Байдена встретиться с Путиным

Пушков назвал три причины желания Байдена встретиться с Путиным

Пушков усмотрел в словах госсекретаря США попытку подменить международное право "собственным произволом", чтобы "продолжить утверждать гегемонию Америки". Однако, как подчеркнул сенатор, Россия и другие страны не принимают подобные "правила однополярного мира".

Ранее Лайф писал о том, что Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Двое россиян признали вину в киберпреступлениях в США

сегодня в 00:09

"Проиграли 20-летнюю войну": В Совфеде сочли капитуляцией перед талибами вывод войск США из Афганистана

6 мая, 21:31

МГЕР и ветераны направили западным президентам и политикам книги о Великой Отечественной войне

вчера в 21:47

Пророческие шутки и кома: коллега рассказал о предсмертных страданиях актёра Владимира Качана

вчера в 23:55

На Украине выставили на торги ещё три тюрьмы

вчера в 23:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1