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В США назвали страну, над которой войдёт в атмосферу "бешеная" китайская ракета

Стоит отметить, что прогноз американцев кардинально отличается от данных "Роскосмоса".

7 мая 2021, 22:21

Фото © ТАСС / EPA / MATJAZ TANCIC

Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (Long March 5B) войдёт в атмосферу 9 мая в небе над Туркменией. Об этом сообщает Космическое командование США.

Согласно данным американских специалистов, это произойдёт около 02:13 по московскому времени в точке с координатами 38,1 градуса северной широты и 62,5 градуса восточной долготы. Погрешность составляет плюс-минус девять часов, то есть промежуток возможного входа в атмосферу варьируется от 17:13 мск 8 мая до 11:13 мск 9 мая.

Сбивать ступень военные США не планируют, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Вместе с тем в МИД КНР заверили, что большая часть обломков сгорит в атмосфере. Как отметил на брифинге представитель дипведомства Ван Вэньбинь, вероятность ущерба оценивается как крайне маловероятная.

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Стоит отметить, что прогноз американцев кардинально отличается от новых данных "Роскосмоса", где заявили, что объект войдёт в атмосферу над Тихим океаном.

"Согласно расчётам, по состоянию на 7 мая объект может войти в атмосферу ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном", — приводит ТАСС сообщение госкорпорации.

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Как сообщал Лайф, потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы ступень китайской ракеты бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за огромной скорости объекта. Ранее в "Роскосмосе" показали карту с возможными местами падения объекта.

Напомним, ступень отделилась от ракеты "Чанчжэн-5Б", которая 29 апреля стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту первый элемент китайской космической станции Tianhe ("Млечный путь"). Её вес без топлива — 18 тонн.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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