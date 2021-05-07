"Обнаружил его руку в своих трусах": Выпускник лицея в Подмосковье обвинил учителя в растлении

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Бывший ученик лицея № 8 из подмосковной Электростали Владимир Шадрин обвинил учителя информатики в "насильственных сексуальных действиях". 27-летний мужчина решился рассказать об этом только сейчас, хотя, по его словам, те страшные события он пережил во время турпохода в 14 лет.

Владимир говорит, что Денис М. организовал в лицее туристический клуб и ходил с ребятами в походы. "Чтобы было теплее", педагог научил ребят спать в "спарках" — несколько спальных мешков скрепляли молниями в "секцию". Однажды учитель уложил рядом с собой в такой "спарке" Владимира. В ту ночь, по его словам, всё и произошло. 14-летний подросток проснулся от кряхтения Дениса и "обнаружил его руку в своих трусах".

"Я в истерике вылез из палатки. Знаете фразу "Я оказался в кошмарном сне"? Только это было не как и не во сне. Я понял, что я нахожусь глубоко под землёй во власти этого человека. И если я выберусь, окажусь на 30-градусном морозе", — вспоминает в видеообращении мужчина.

На следующую ночь он "боялся уснуть и ждал". Как только Владимир почувствовал, что педагог опять начал к нему приставать, он стал его пинать. Мужчина заявил, что не может больше молчать. Владимир посоветовался со своим знакомым из силовых ведомств и решил записать видеообращение, поскольку прошло слишком много времени и у него просто не может быть доказательств случившегося. После заявления Шадрина похожие истории об этом же педагоге рассказали ещё несколько "турклубовцев".

"Ещё три человека со мной связались, сказали, что готовы дать показания. Мой брат вчера уже ходил. Он на три года младше. Как выяснилось, у него тоже был эпизод, связанный с этим педагогом", — рассказал Владимир в беседе с kp.ru.

Между тем на сайте лицея учитель, о котором говорит Владимир, указан в действующем составе педагогов. Сейчас мужчине 50 лет. После того как видео начало мощно распространяться в соцсетях, Следственный комитет начал проверку. Правда, педагога допросить пока не удалось — он сейчас в походе с очередной группой.

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