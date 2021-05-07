На Украине выставили на торги ещё три тюрьмы

Три тюрьмы и земли, на которых они расположены, выставили на торги на Украине в рамках "большой распродажи", информирует пресс-служба правительства Незалежной.

Так, на торги была выставлена Львовская исправительная колония № 48, которая расположена в центре города. Учреждение продается двумя лотами. Первый лот — недвижимое имущество, расположенное на участке в 10,6 га. Его стартовая цена — 132,7 млн гривен (около 4,8 млн долларов). Второй лот — недвижимое имущество на земельном участке в 3 га. За него просят минимум 3,4 млн гривен (около 123 тысяч долларов).

Также выставлена на продажу Южная исправительная колония № 51. Третий лот —исправительный центр в Коцюбинском. Объект выставили на продажу ещё в феврале за 220 млн гривен (около 8 млн долларов). Однако приобрести его никто не захотел из-за слишком высокой начальной цены. Поэтому на тюрьму повторно объявили аукцион.

Торги назначены на 3 июня 2021 года. Решение о продаже было принято в связи с тем, что заключённые переведены в другие учреждения, а здания законсервированы, однако на их содержание всё равно требовались средства из бюджета.

Большая распродажа тюрем была объявлена на Украине ещё прошлым летом. Первым лотом стал расположенный под Киевом Ирпенский исправительный центр № 132.

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