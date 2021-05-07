Пророческие шутки и кома: коллега рассказал о предсмертных страданиях актёра Владимира Качана
Артист некоторое время занимался самолечением. В Коммунарку его привезли с подозрением на ковид, но медики уже не смогли ему помочь.
Владимир Качан. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз раскрыл подробности смерти народного артиста России Владимира Качана. По словам коллеги, актёр некоторое время жаловался на плохое самочувствие, но к медикам не обращался.
Он занимался самолечением, а когда препараты из домашней аптечки уже не помогали, прибегнул к помощи медиков. В Коммунарку его привезли с подозрением на коронавирус. Медики немедленно приступили к проверенной схеме лечения, но состояние пациента стабилизировать не удавалось.
"Он в Коммунарке лежал неделю, но в последние два дня уже в коме... Безусловно, у него были сопутствующие заболевания. У него сердце было нездорово, много чего было", — рассказал Райхельгауз в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
Режиссёр говорит, что они с коллегой шутили о своей смерти. Сейчас этот юмор кажется пророческим, но тогда Райхельгауз и Качан без задней мысли спорили о репертуаре на собственных похоронах. По его словам, смерть артиста стала неожиданностью для его близких и знакомых. 18 мая, в свой день рождения, он планировал спектакль, а потом ресторан с друзьями. Когда именно состоится церемония прощания с актёром, худрук "Школы современной пьесы" не уточнил. Однако добавил, что наверняка она пройдёт в стенах его родного театра.
Ранее Лайф сообщал, что от коронавируса умер российский актёр Дмитрий Черных. Он проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.
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