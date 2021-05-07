Пророческие шутки и кома: коллега рассказал о предсмертных страданиях актёра Владимира Качана

Худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз раскрыл подробности смерти народного артиста России Владимира Качана. По словам коллеги, актёр некоторое время жаловался на плохое самочувствие, но к медикам не обращался.

Он занимался самолечением, а когда препараты из домашней аптечки уже не помогали, прибегнул к помощи медиков. В Коммунарку его привезли с подозрением на коронавирус. Медики немедленно приступили к проверенной схеме лечения, но состояние пациента стабилизировать не удавалось.

"Он в Коммунарке лежал неделю, но в последние два дня уже в коме... Безусловно, у него были сопутствующие заболевания. У него сердце было нездорово, много чего было", — рассказал Райхельгауз в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Режиссёр говорит, что они с коллегой шутили о своей смерти. Сейчас этот юмор кажется пророческим, но тогда Райхельгауз и Качан без задней мысли спорили о репертуаре на собственных похоронах. По его словам, смерть артиста стала неожиданностью для его близких и знакомых. 18 мая, в свой день рождения, он планировал спектакль, а потом ресторан с друзьями. Когда именно состоится церемония прощания с актёром, худрук "Школы современной пьесы" не уточнил. Однако добавил, что наверняка она пройдёт в стенах его родного театра.

Ранее Лайф сообщал, что от коронавируса умер российский актёр Дмитрий Черных. Он проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.

Авторы