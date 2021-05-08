Эксперт объяснил, как россияне теряют деньги даже в надёжных банках

Обычные банковские вклады россиян застрахованы государством на общую сумму 1,4 миллиона рублей. И даже самый надёжный банк страны в случае закрытия не выплатит больше, предупредил руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

"Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей, ещё пять тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдёт, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом, вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона", — объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Есть ряд случаев, когда страхование вкладов может возместить до 10 миллионов рублей. Это касается продажи недвижимости, наследства, некоторых выплат и пособий. И при этом существуют ограничения, предупредил эксперт. Также надо учесть, что инвестпродукты не убережёшь от обвала рынков, гарантий нет и здесь. Деньги, хранящиеся на брокерских счетах, тоже не защищены государством.

Ранее Лайф писал, как разводят на деньги даже самые надёжные банки. Юрист рассказал подробно, что более ощутимые переплаты совершаются клиентом при оформлении ипотеки. "Нагреть" могут не только при займе, но и при инвестициях.

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