В Россию вернули ещё 19 детей из Сирии

Всего в течение 2020 года оттуда вывезли 144 российских детей.

Последний в этом году вывозной рейс самолёта Министерства обороны РФ из Сирии приземлился сегодня в подмосковном аэропорту Чкаловский. На его борту было 19 детей в возрасте от трёх до 15 лет, которых удалось найти и вернуть на родину после того, как их родители стали членами террористических группировок.

Отмечается, что детей вывозили с территории сирийских лагерей для беженцев Аль-Хол и Рож, которые временно неподконтрольны официальным властям Дамаска. Репатриация детей происходит в рамках соглашения с властями Сирии и Ирака с лета 2017 года.

После прибытия в Москву детей отправили на медицинское обследование. Далее девочки и мальчики разъедутся к родным в разные регионы России: республики Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.

— Дети сначала были немножко напуганные, а потом, когда увидели снег, это было такое счастье. Кто-то озоровал, кто-то (постарше) просто присматривался — снег они увидели впервые. Конечно, сейчас самое главное, что дети дома. В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники. Надеюсь, по крайней мере, я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в тёплой домашней обстановке, — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она добавила, что уже готовы документы на возврат в Россию ещё 96 детей, которые временно находятся в лагерях беженцев на территории Сирии. Кроме того, есть информация, что часть российских детей может находиться на территории Турции.