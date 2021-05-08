Назван быстрый и лёгкий способ избавиться от "зимнего жира"
Единственный необходимый в данном случае компонент — это свежий воздух.
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Назван быстрый способ избавления от накопленных за зиму килограммов: необходимо хотя бы 20 минут в день ходить на свежем воздухе. Тогда можно обойтись без утомительных тренировок, рассказала в эфире радио Sputnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.
"Скорость должна быть от пяти до семи километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы", — говорит эксперт.
Ключевое понятие здесь — свежий воздух. При этом диетолог предупреждает, что по городу быстро ходить не только не полезно, а даже вредно из-за выхлопных газов от машин. Интенсивные тренировки в этом случае могут обернуться сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание также следует уделить обуви, чтоб не возникло плоскостопия. Лучше всего для ходьбы подойдут кроссовки для бега.
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