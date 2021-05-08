Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане к востоку от архипелага Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.

Землетрясение было зафиксировано в 02:35. Очаг залегал на глубине 392 километра. Эпицентр подземных толчков располагался в 340 километрах к востоку от города Левука и 356 километрах к северо-западу от столицы королевства Тонга города Нукуалофа.

Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 7,9 балла произошло на границе России и Монголии. Его ощутили в Иркутске.

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