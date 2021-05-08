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Атаки БПЛА

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Регион
Опубликовано 8 мая 2021, 05:48

Штаб-квартира Президентского совета Ливии подверглась атаке

Руководителю совета Мохаммеду аль-Манфи удалось скрыться через чёрный ход.

В Триполи группа вооружённых людей атаковала штаб-квартиру Президентского совета Ливии, расположенную в отеле "Коринтия". Об этом сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Нападавшие похитили главу канцелярии совета Мухаммеда аль-Мабрука. Руководителю совета Мохаммеду аль-Манфи удалось скрыться через чёрный ход. Ещё два члена структуры не пострадали и находятся в безопасности.

По данным местных СМИ, за атакой стоят вооружённые формирования Западного региона — сторонники командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Отмечается, что командование милиции добивается от Президентского совета Ливии перестановок в руководстве службы общей разведки страны.

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Алёна Темирчиева
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