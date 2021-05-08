Штаб-квартира Президентского совета Ливии подверглась атаке

Руководителю совета Мохаммеду аль-Манфи удалось скрыться через чёрный ход.

В Триполи группа вооружённых людей атаковала штаб-квартиру Президентского совета Ливии, расположенную в отеле "Коринтия". Об этом сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

BREAKING | Footage from the storming of the #Corinthia #Hotel, the headquarters of the Presidential Council in #Tripoli. The militias searched departing cars for President Mohamed al-#Menfi and and Foreign Minister Najla al-#Mangoush. #Libya pic.twitter.com/CGa2HsVwOY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 7, 2021

Нападавшие похитили главу канцелярии совета Мухаммеда аль-Мабрука. Руководителю совета Мохаммеду аль-Манфи удалось скрыться через чёрный ход. Ещё два члена структуры не пострадали и находятся в безопасности.

По данным местных СМИ, за атакой стоят вооружённые формирования Западного региона — сторонники командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Отмечается, что командование милиции добивается от Президентского совета Ливии перестановок в руководстве службы общей разведки страны.