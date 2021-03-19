10 лет разгрома Ливии: какие войны может разжечь неадекватный Байден

Очевидно, окончательно впадающий в старческий маразм президент США Джо Байден назвал российского коллегу "убийцей", не приведя в доказательство тому никаких фактов. Зато такие факты есть в отношении пусть не самого Байдена (пока), но всей американской истории, о чём не преминул напомнить Владимир Путин.

Экскурс в историю для забывшего её американского президента он начал с геноцида индейцев, продолжил позорным пятном рабства, последствия которого до сих пор отражаются на жизни миллионов американцев, и закончил атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки — единственным в истории человечества случаем применения такого оружия.

Российский лидер назвал, пожалуй, три самые позорные страницы в истории США. Но были и другие. Если их все перечислять, то это заняло бы слишком много времени. Тут можно вспомнить и войны с Мексикой и Испанией в XIX веке, в результате которых США получили часть нынешних своих территорий, это как раз к вопросу об "аннексиях".

Но особенно богатым на преступления США оказался ХХ век, когда эта страна, воспользовавшись двумя мировыми войнами, опустошившими Европу, стала претендовать на роль мирового гегемона и заодно мирового жандарма, навязывающего всем свои правила игры и карающего отступников.

Вспомним интервенции в отношении Кубы, Гондураса, Мексики, Гаити, Доминиканской Республики. Потом, уже после Второй мировой, — Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Гватемала, Гренада, Панама, Ирак, Югославия. XXI век: Афганистан, снова Ирак, Ливия, Сирия. Интересно, что экскурс в историю для американского президента был проведён 18 марта, а днём спустя мир начал вспоминать десятилетие начала иностранной интервенции в Ливию.

К тому времени гражданская война в этой стране, спровоцированная чередой переворотов в соседних странах, получившей название "Арабская весна", поддержанной США, длилась уже больше месяца, и Ливия могла бы стать первой страной региона, в которой правительству удалось бы победить "революцию". 18 марта 2011 года правительственные войска уже стояли у стен главного оплота повстанцев — Бенгази.

Днём ранее Совбез ООН принял резолюцию о создании бесполётной зоны над Ливией. При этом Бразилия, Китай, Индия, Россия и Германия воздержались от голосования. Сегодня до сих пор не утихают споры о том, что отказ России проголосовать "против" был фатальной ошибкой. Фактически речь шла об обмане: такая зона, по словам авторов резолюции, нужна была якобы для защиты гражданского населения Бенгази. При этом ничего не говорилось об интервенции. Однако именно для вторжения после принятия резолюции у НАТО оказались развязаны руки. 19 марта оно началось.

Стоит отметить, что США в этой ситуации действовали весьма хитроумно, научившись многому из опыта предыдущих операций, которые осуществлялись без согласия, а чаще всего — вопреки мнению мирового сообщества, и Вашингтон действовал или в одиночку, или при поддержке лишь своего верного оруженосца — Лондона.

В этот раз американцам удалось не только ввести мировое сообщество в заблуждение, создав картинку всеобщей поддержки и законности, но и фактически вести войну чужими руками. Помимо США во вторжении в Ливию участвовало 17 стран, причём основную "грязную работу" сделали европейцы: французы, итальянцы и британцы. Это была натуральная агрессия. Если изначально идея заключалась в том, чтобы ограничить использование авиации Каддафи против повстанцев, то потом это переросло в полноценную войну с бомбардировками не только военных объектов, но и объектов инфраструктуры и поддержкой наземных сил.

В первый же день авиация НАТО нанесла удары почему-то не по самолётам правительственных сил Ливии, как этого требовала бесполётная зона, а по наземным целям. Сразу же было убито 64 человека, около 150 получили ранения. Уже через пять дней интервенты заявили о полном уничтожении ВВС Ливии, после чего операция, как предписывала резолюция, должна была быть свёрнута. Но куда там — это было только начало.

Итог "операции" по защите "мирных граждан" — десятки тысяч погибших, включая лидера страны, превращение некогда самого богатого и развитого в Африке государства в дымящиеся руины. А главное — неизвестно, когда они перестанут дымиться и периодически вспыхивать. Все эти десять лет в стране длится гражданская война, конца и края которой не видно. Интервенты ушли, оставив после себя новый Афганистан. Таким образом они поквитались с неугодным полковником, на которого 40 лет точили зуб, заодно прибрав к рукам главное богатство этой страны — нефть, которую Каддафи сделал всенародным достоянием.

Ливия — это лишь самый свежий пример так называемой демократизации — принудительного навязывания американцами своих ценностей. И ещё ни разу ни одна цветная революция не приводила к обогащению и благополучию в побеждённой стране.

Если бы не интервенция, Каддафи подавил бы "твиттерное восстание", активно раздуваемое Западом. Возможно, это было бы не очень демократично по отношению к повстанцам (которые, надо отметить, тоже не либеральничали с солдатами правительственной армии, как и с попавшим к ним в руки самим Каддафи) — но Ливия была процветающей страной, пусть даже со своими внутренними противоречиями, в которые посторонним вообще не следовало влезать. И она бы осталась ею до сих пор, если бы не интервенция.

На днях стукнуло десять лет с начала войны в другой арабской стране — Сирии. И хотя она продолжается, но ситуация постепенно нормализуется. Причём утихомирить боевиков удалось бы быстрее, если бы не американская оккупация части страны. Стоит отметить, что совершён прорыв: благодаря помощи России сирийцам удалось разгромить террористический анклав — ИГИЛ* (организация, запрещённая в России), опять же созданный США, в то время как коалиция НАТО несколько лет ничего не могла сделать, по факту лишь усиливая позиции террористов. Во многом это произошло потому, что мы извлекли урок из ливийского разгрома некогда процветающей империи Каддафи.

Ливия также стала показательным примером для всего мира, и, увы, эта рана ещё долго не сможет зажить. Страдать будут не только жители страны, превращённой в руины, но и европейцы, для которых обострилась проблема беженцев и терроризма. А американцы, как обычно, отсиделись за океаном и сегодня снова создают угрозу миру, судя по неадекватным заявлениям нового президента, который, похоже, вообще не понимает, что говорит и делает. А если он завтра опять направит американские самолёты в чужую страну, в которой, как ему покажется, мало "демократии"? Или вовсе на "красную кнопку" нажмёт?

По Сирии уже нанесён очередной удар США, с такой прытью ещё ни один американский лидер не начинал своё президентство. А что если он решится-таки "демократизировать" Иран, чтобы "не допустить создания ядерного оружия"? Или Северную Корею, у которой оно уже есть и нужно срочно нейтрализовать опасность? Или вдруг если сочтёт санкции против Венесуэлы недостаточными? Расстроится, что в Боливии к власти вернулись соратники Эво Моралеса? На днях Пентагон представил конгрессу презентацию о российском влиянии в Южной Америке, ростом которого он озабочен. Не повод ли начать "наводить порядок на заднем дворе"? Он уже продемонстрировал отсутствие тормозов. Можно ли доверять этому человеку "ядерный чемоданчик"? Ситуация явно перестаёт быть смешной…

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