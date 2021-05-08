СМИ узнали о просьбе союзников США отсрочить вывод американских солдат из Афганистана
На Западе опасаются, что их дипломаты не смогут покинуть страну, если талибы решатся захватить столицу.
Фото © Facebook / U.S. Department of Defense (DoD)
Европейские союзники призвали США повременить с выводом войск из Афганистана, сообщает WSJ со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, в ЕС опасаются возможного ухода из страны Турции, которая обеспечивает безопасность в аэропорту Кабула.
Хотя США пообещали вернуть всех американских военных из Афганистана к 11 сентября, основная часть контингента окажется дома уже к 4 июля. Уложиться в эти сроки успевают не все. Чтобы успеть решить логистические проблемы, связанные с выводом своих солдат, ряд стран, в том числе Германия, попросили у Вашингтона больше времени. По данным источников, Берлин призвал задержать вывод основной части военнослужащих до 18 июля.
Опасения европейских стран связаны с возможным уходом из страны Турции, которая ранее хотела оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула. В случае вывода турецких войск западные дипломаты могут лишиться безопасного способа покинуть Афганистан, если движение "Талибан"* решится захватить столицу.
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Ранее Лайф сообщал о том, что президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Госсекретарь страны Энтони Блинкен тогда призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что США в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
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