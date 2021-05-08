Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Хабаровском
В результате аварии погибло три человека. Ещё 17 понадобилась медицинская помощь.
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Состояние здоровья пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Хабаровск – Лидога – Ванино улучшилось, в больницах по-прежнему остаётся десять человек. Об этом сообщили в Минздраве Хабаровского края.
"В краевой клинической больнице № 2 получают лечение трое пострадавших средней степени тяжести, их состояние улучшилось. В районной больнице Советской Гавани находится ещё трое пострадавших, в больнице в посёлке Ванино — четверо пострадавших в удовлетворительном состоянии", — рассказали в министерстве ТАСС.
Напомним, авария произошла в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога – Ванино. Рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека, опрокинулся. По предварительным данным, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением. Погибло три человека, пострадало 17, включая двух детей. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.
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