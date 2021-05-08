Вертолёт Ingenuity впервые перелетел на новый "аэродром" на Марсе

Вертолёт Ingenuity в ходе своего пятого полёта впервые переместился на новое место на поверхности Марса. Как сообщает NASA, полёт продолжался 108 секунд, а перед приземлением аппарат сделал цветные изображения своего нового "аэродрома" с высоким разрешением и отправил на Землю.

Reaching new heights! The team celebrated the #MarsHelicopter’s latest flight. It climbed to a new height record of 33 ft (10 m) and had a flight time of 108 seconds. This one-way trip led us to a new base in the direction @NASAPersevere is heading. https://t.co/SCCKPvMEFl pic.twitter.com/KB28ET5bLW — NASA JPL (@NASAJPL) May 8, 2021

"Наш дальнейший план состоит в перемещении Ingenuity таким образом, чтобы он не замедлял темпа научных операций Perseverance. Мы можем совершить ещё пару полётов в ближайшие недели, и потом NASA оценит результаты", — сказал главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам.

В NASA также сообщили, что в ходе полёта Ingenuity марсоходу Perseverance удалось впервые записать звук лопастей. Специалисты не были уверены, что им удастся это сделать из-за разряженной атмосферы на планете. А также до этого марсианский вертолёт всегда возвращался на место старта. В этот раз полёт был в один конец.

Предыдущим достижением винтокрылого аппарата стало то, что он пролетел рекордное расстояние с большей скоростью и сделал максимальное число фотографий Красной планеты.

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