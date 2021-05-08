В Казахстане празднование Дня Победы перенесли на 2022 год из-за коронавируса

В Казахстане приуроченные ко Дню Победы мероприятия в традиционном формате планируется провести в следующем году, так как сейчас этому мешает сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.

"В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы", — написал он в "Фейсбуке".

Уали добавил, что глава государства обратится к соотечественникам с поздравлением. Он подчеркнул, что в Казахстане чтут память солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне, и тружеников тыла. Всем здравствующим ветеранам будет оказана материальная помощь.

14 апреля пресс-служба Минобороны республики сообщила, что военный парад в честь Дня Победы не будет проводиться в этом году из-за пандемии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Риге запретили отмечать День Победы у памятника воинам-освободителям. Территория монумента была огорожена, на месте выставили полицейский кордон.

Авторы