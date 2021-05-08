Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Стритрейсеры устроили ночные гонки по Москве с полуголыми девушками

Судя по информации в соцсетях, молодёжь была замечена сотрудниками полиции.

8 мая 2021, 07:35

Стритрейсеры устроили ночные гонки по Москве с полуголыми девушками. Видео © Соцсети

Минувшей ночью на юго-западе Москвы стритрейсеры снова устроили нелегальные гонки. Видеоролики с ночного дрифта появились в соцсетях.

Особое внимание пользователей Сети привлекли полуголые девушки, которые заводили толпу. Вероятно, это были танцовщицы гоу-гоу. Судя по информации в соцсетях, молодёжь была замечена сотрудниками полиции. Однако был ли кто-то задержан либо оштрафован, неизвестно.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Отметим, что подобные сходки стритрейсеры организуют около "Москвы-Сити" или Воробьёвых гор. Списываются любители быстрой езды в специальном чате в одном из мессенджеров.

Выпил пять бутылок пива: Лайф узнал, куда гнал московский стритрейсер на красном BMW

Выпил пять бутылок пива: Лайф узнал, куда гнал московский стритрейсер на красном BMW

Ранее Лайф писал о том, что в Башкирии 18-летний водитель погиб во время ночных гонок с подругой. Молодой человек без прав врезался во встречную "мазду" и умер на месте.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель Ольгу Синтюреву и её друга признали невиновными в нападении на депутата

вчера в 20:21

Выпил пять бутылок пива: Лайф узнал, куда гнал московский стритрейсер на красном BMW

1 мая, 08:09

Новак назвал сроки завершения ускоренной догазификации в России

сегодня в 06:11

В Минюсте США разъяснили, как будут бороться "с эпидемией вооружённого насилия"

сегодня в 07:24

10 голливудских актрис, которые блистали в конце 90-х, но сейчас от былой славы не осталось и следа

сегодня в 07:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1