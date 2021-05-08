Стритрейсеры устроили ночные гонки по Москве с полуголыми девушками. Видео © Соцсети

Минувшей ночью на юго-западе Москвы стритрейсеры снова устроили нелегальные гонки. Видеоролики с ночного дрифта появились в соцсетях.

Особое внимание пользователей Сети привлекли полуголые девушки, которые заводили толпу. Вероятно, это были танцовщицы гоу-гоу. Судя по информации в соцсетях, молодёжь была замечена сотрудниками полиции. Однако был ли кто-то задержан либо оштрафован, неизвестно.

Фото © Соцсети

Отметим, что подобные сходки стритрейсеры организуют около "Москвы-Сити" или Воробьёвых гор. Списываются любители быстрой езды в специальном чате в одном из мессенджеров.

Ранее Лайф писал о том, что в Башкирии 18-летний водитель погиб во время ночных гонок с подругой. Молодой человек без прав врезался во встречную "мазду" и умер на месте.

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