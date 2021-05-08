В Крыму назвали оскорблением народов требование США "вернуть" полуостров Украине
Вице-премьер региона посоветовал американцам оставить "бредовую идею" и подумать о возврате прежним хозяевам мексиканских территорий или Русской Америки.
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Требование США "вернуть" Крым Украине является оскорбительным не только для России, но и для всех народов мира, которые когда-либо боролись за свой суверенитет. Об этом заявил постоянный представитель региона при Президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов.
"Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанёс оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".
Также Мадуров отметил, что тем, "кому в голову приходят такие бредовые идеи", в первую очередь следует подумать о возврате прежним хозяевам мексиканских территорий или Русской Америки, а потом уже "давать советы другим народам". Постпред уверен, что американским дипломатам нужно приехать в Крым и поучить историю полуострова.
Ранее на официальной странице Посольства США в "Фейсбуке" появился пост, в котором Вашингтон призвал Москву передать Киеву полный контроль над Крымом.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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